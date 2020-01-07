Назван самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Полнометражный мультфильм «Холодное сердце - 2», созданный студией Walt Disney, стал самым кассовым в истории мирового кинематографа.

Анимационная комедия вышла в прокат в ноябре 2019 года и за короткое время смогла собрать 1,325 миллиарда долларов, говорится в материала портала Вox Office Mojo.

До этого на вершине рейтинга располагалась и первая часть картины, вышедшая в мировой прокат в 2013 году, с показателями 1,281 млрд долларов, а также еще один проект киностудии «Суперсемейка-2» - 1,243 млрд долларов.