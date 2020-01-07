Дым от пожаров в Австралии дошел до Чили и Аргентины: видео из Сантьяго

Дым от лесных пожаров в Австралии, которые охватили страну с ноября 2019 года, достиг Аргентины и Чили. «Звезда» публикует кадры, снятые в Сантьяго, на них видно, как город заволокла дымка.

Как сообщила чилийская метеорологическая служба MeteoChile в Twitter, жители не ощущают запаха гари, так как дым находится на большой высоте.

Данные о поступлении дыма подтвердила и Национальная метеорологическая служба Аргентины.

К тушению пожаров в Австралии привлекли почти 3 тысяч военных. Согласно последней информации, жертвами стихии стали 24 человека, а также по меньшей мере 350 коал.