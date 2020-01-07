В Москве к концу новогодних праздников ожидается потепление

В первый день рабочей недели после новогодних праздников в Москве ожидается повышение температуры, сопровождающиеся умеренными осадками, сообщила «Звезде» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В дневное время в столице ожидается 0... +2 градуса, по области от -2 до +3, однако в ночные часы столбики термометров остановятся на отметке от 0 до -2 и от минус 4 до плюс 1 градуса соответственно.

По словам специалиста, до конца недели продержится облачная погода с умеренными осадками и сильными порывами ветра.

«Ветер начнет усиливаться в среду, 8 января, местами ожидаются порывы до 15 м/сек, в четверг, 9 января - до 17 м/сек», - уточнила Макарова.

Также она порекомендовала водителям и пешеходам быть аккуратнее, так как на тротуарах и дорогах ожидается гололедица.