Иран признал Пентагон террористической организацией
Соответствующее решение принял 7 января меджлис Ирана. Также террористической организацией отныне Тегеран считает и американскую армию.
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Иран признал Пентагон террористической организацией. За данное решение 7 января единогласно проголосовал иранский меджлис.
Также террористической организацией отныне Тегеран считает и американскую армию, уточняет ТАСС.
Голосование меджлиса состоялось после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Оно произошло 3 января в районе аэропорта в Багдаде.
Тегеран сразу после ликвидации Сулеймани пообещал Белому дому дать жесткий ответ и отомстить за убийство главы «аль-Кудс» (элитных сил специального назначения Корпуса стражей исламской революции).
Прощание с генералом Сулеймани проходит сегодня в городе Керман на юго-востоке Ирана. На улицы столицы провинции вышли несколько десятков тысяч людей.