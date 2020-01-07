Путин поздравил россиян с Рождеством
Владимир Путин во время литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово.
«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», - сказал Путин.
В своем обращении президент отметил, что вовремя этого светлого праздника сердца людей «наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости».
«В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение» - цитирует президента пресс-служба Кремля.
По его словам, немало важную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, сбережении исторического наследия и воспитании молодежи играет Русская православная церковь.