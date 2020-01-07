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Небензя объяснил блокировку заявления по атаке на посольство США

Александра Арсентьева
10:40 07.01.2020
Дипломат отметил, что нападение на американское посольство стало реакцией на удары военных США по определенным группам в Ираке.
Небензя объяснил блокировку заявления по атаке на посольство США
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, Globallookpress

Американское заявление по Ираку, которое было предложено в Совбезе ООН, не учитывало изменившиеся реалии. Об этом заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

Он добавил, что Москва осуждает любые атаки, которые нацелены на дипломатические учреждения. По словам постпреда, российские дипломаты согласовали и были готовы к этому заявлению, но в последний момент последовал авиаудар по Багдаду, в результате него погиб командующий элитным подразделением иранской армии - силами спецназначения «аль-Кудс» - генерал Касем Сулеймани.

«Противозаконный удар с точки зрения всех международных норм», - сказал Небензя комментируя действия Соединенных Штатов.

Он заявил, что эти события поставили предложенное США заявление в совершенно другой контекст, проигнорировать его было невозможно.

«Мы сказали, что мы можем предложить поправки к заявлению председателя Совбеза, но эти поправки точно будут неприемлемы для наших американских коллег», - заявил Небензя.

Дипломат отметил, что нападение на американское посольство стало реакцией на удары военных США по определенным группам в Ираке.

Также Небензя посетовал, что перспективы принятия Совбезом заявления в связи с убийством Сулеймани равны нулю.

Напомним, американские дипломаты выступили с обвинениями в адрес России и Китая в том, что они заблокировали принятие документа с осуждением нападения на посольство США в Багдаде.

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