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Патриарх Кирилл в Рождество попросил о свете разума для каждого

Валентина Пескова
00:41 07.01.2020
Как отметил глава РПЦ, свет, который является синонимом добра и правды, не всегда был присущ человеческому разуму.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное Рождественское богослужение, которое совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Выступая с приветственным словом перед собравшимися в храме верующими, предстоятель РПЦ отметил, что событие Рождества Иисуса Христа является «самым значительным в человеческой истории». При этом он напомнил отрывок из тропаря праздника, где упоминается, что через Рождество Спасителя «миру воссиял свет разума».

«Свет, который является синонимом добра и правды, не всегда был присущ человеческому разуму. И мы знаем, как непросто развивалась человеческая цивилизация, и тем удивительнее является феномен христианства, потому что через пришествие в мир Спасителя свет, то есть добро и правда, соединились с человеческим разумом», - сказал Патриарх. 

По словам священнослужителя, разум - это та сила, которая может приносить и добро, и зло.

«Поэтому мы и просим Господа, родившегося в Вифлееме, даровать свет разума каждому из нас», - заключил он.

РПЦ также опубликовала обращение Патриарха к православным по случаю Рождества Христова. В нем он пожелал верующим больше читать Евангелие - книгу божественной любви, силы и правды. А если у кого-то из друзей или соседей подобной книги нет, им следует ее подарить, сказал Патриарх.

Праздник Рождества Христова, отмечаемый 7 января, является самым значимым для христиан после праздника Пасхи (Воскресения Христова).

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