Путин встречает Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге
В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают Рождество.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Президент России Владимир Путин приехал встречать Рождество в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Именно в этом соборе будущего российского лидера крестили в 1952 году.
Торжественную литургию, на которой также присутствуют полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор города Александр Беглов, проводит настоятель собора Николай Брындин.
В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают Рождество. В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя праздничную литургию проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.