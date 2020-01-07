Путин встречает Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге

Президент России Владимир Путин приехал встречать Рождество в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.

Именно в этом соборе будущего российского лидера крестили в 1952 году.

Торжественную литургию, на которой также присутствуют полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор города Александр Беглов, проводит настоятель собора Николай Брындин.

В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают Рождество. В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя праздничную литургию проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.