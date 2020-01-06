В Роспотребнадзоре дали советы при отравлении в ресторане
Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют посетителям ресторанов в случае отравления обратиться за профессиональной помощью в медицинское учреждение.
«Вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим необходимо получить медицинское заключение», - говорится на сайте ведомства.
Желательно в заключении отразить связь между ужином в ресторане и отравлением, уточняется в сообщении.
Помимо этого в Роспотребнадзоре советуют обязательно сохранять чек из ресторана или выписку по банковскому счету, а также найти несколько свидетелей.
После чего необходимо направить претензию владельцу ресторана, приложив к ним копию чека и медицинского заключения, в которой можно заявить требования о возврате стоимости ужина, компенсации стоимости лечения и утраченного заработка в случае длительного больничного.
В ведомстве также рекомендуют направлять обращение заказным письмом с уведомлением.
В случае, если сложившуюся ситуацию не удается решить в добровольном порядке, можно подать иск в суд.