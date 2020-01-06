Турецкие войска выдвинулись в Ливию
О военной помощи Анкару ранее попросило ливийское Правительство национального согласия.
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В Ливию выдвигаются турецкие войска. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий глава напомнил, что о помощи его попросило ливийское Правительство национального согласия. Это случилось на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на Триполи. Он поддерживает параллельно существующий на западе страны парламент.
После новости об отправке турецких военных Хафтар объявил всеобщую мобилизацию. Ситуацию в Ливии сегодня долны обсудить на заседании Совбеза ООН.
Ранее, напомним, ливийский парламент, заседающий на востоке страны, единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.