Турецкие войска выдвинулись в Ливию

В Ливию выдвигаются турецкие войска. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий глава напомнил, что о помощи его попросило ливийское Правительство национального согласия. Это случилось на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на Триполи. Он поддерживает параллельно существующий на западе страны парламент.

После новости об отправке турецких военных Хафтар объявил всеобщую мобилизацию. Ситуацию в Ливии сегодня долны обсудить на заседании Совбеза ООН.

Ранее, напомним, ливийский парламент, заседающий на востоке страны, единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.