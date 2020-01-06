Посольство США в Багдаде атаковали во второй раз

Посольство США в Багдаде вновь подверглось нападению. Около пяти снарядов разорвалось в квартале, где расположены правительственные здания. Одна из ракет упала у ворот американской дипмиссии.

Во время атаки сработали сирены воздушной тревоги. Известно о трех пострадавших. По неподтвержденным данным, погиб американский военный.

В столице Ирака это уже второе за последние дни нападение на посольство Соединенных Штатов. Ситуация в стране резко обострилась после убийства в иракской столице иранского генерала Касема Сулеймани. Командующий КСИР был ликвидирован в ночь на 3 января в результате спецоперации США.

Тело генерала уже доставили на родину. А в Ираке ликвидацию Сулеймани сочли нарушением суверенитета. Парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.