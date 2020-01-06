В конгрессе США примут решение об ограничении полномочий Трампа по Ирану

Председатель палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила, что на этой неделе будет принято решение об ограничении военных полномочий Дональда Трампа против Ирана.

«На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», - говорится в письме, опубликованном на сайте Пелоси.

По ее мнению, действия администрации президента США носят провокационный и непропорциональный характер, тем самым подвергая опасности американских граждан, а также обостряя отношения с Ираном.

В пятницу, 3 января, Соединенные Штаты нанесли два ракетных удара по территории международного аэропорта в Багдаде, в результате которых был убит иранский генерал Касема Сулеймани.

Конгресс США о проведении операции не был поставлен в известность.

Незадолго до этого газета Washington Post со ссылкой на ряд источников сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал американского лидера санкционировать ликвидацию Сулеймани.

На этот счет уже высказался и глава российского МИД Сергей Лавров, заявив, что подобные действия чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности.