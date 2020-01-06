WP: Трампа несколько месяцев уговаривали убить генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента Дональда Трампа санкционировать ликвидацию иранского генерала Карема Сулеймани. С таким утверждением выступила газета Washington Post со ссылкой на ряд источников.

Как уточняет издание, Трамп а также представители Пентагона долгое время были против убийства главы «Аль Кудс», но резко изменили свою позицию после обстрела военной базы в районе Киркука. Тогда, напомним, погиб работавший по контракту невоенный сотрудник базы.

Washington Post пишет, что спустя два дня после обстрела Помпео вместе с главой Пентагона Марком Эспером и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли встретились с Трампом, предложив президенту в числе вариантов ответного удара убийство Сулеймани и глава государства дал добро.

Иран после убийства Сулеймани обратился в Совбез ООН, а верховный лидер страны Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть генерала.