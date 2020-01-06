Масштабный пожар приближается к жилым домам в Австралии: видео

Крупные пожары, бушующие в австралийском штате Виктория, всерьез угрожают жилым домам. Наибольшей опасности подвергся сельскохозяйственный город Уитфилд в долине Кинг на северо-востоке региона.

Как следует из сводок пожарных, огонь уже уничтожил около 15 гектаров земли на подступах к городу и пламя продолжает приближаться к постройкам.

Всего же в результате рекордных по масштабам пожаров пострадало порядка 5 млн гектаров земли. Жертвами удара стихии стали по меньшей мере 24 человека и около 500 тысяч животных.