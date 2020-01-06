Историческая лента «1917» получила «Золотой глобус» как лучшая драма
Картина повествует о миссии двух молодых солдат во время Первой мировой войны.
© Фото: Universal Pictures
Исторический фильм «1917» Сэма Мендеса получил кинонаграду «Золотой глобус» как лучшая драма. Церемония вручения статуэток состоялась в Беверли-Хиллз в Калифорнии.
В борьбе за награду картина Мендеса обошла такие ленты как «Джокер», «Ирландец», «Два папы» и «Брачная история».
Фильм «1917» повествует о событиях Первой мировой войны. В центре сюжета - двое молодых военнослужащих, которым поручают опаснейшую миссию: попасть на территорию врага и доставить секретное сообщение.
В ленте снялись Дин-Чарльз Чепмен, Дэниэл Мейс, Колин Ферт, Джордж Маккэй, Пип Картер, Энди Аполло и другие.