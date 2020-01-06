Мини-сериал «Чернобыль» стал триумфатором «Золотого глобуса»

Мини-сериал «Чернобыль» производства HBO получил награду «Золотой глобус» в категории коротких сериалов. Церемония вручения статуэток кинопремии прошла в Беверли-Хиллз.

Соперниками пятисерийного «Чернобыль» были сериал «Невероятное», «Самый громкий голос», «Уловка-22» и «Фосси/Вердон».

«Чернобыль», вышедший в мае 2019 года, посвящен трагедии, произошедшей 26 апреля 1986 года на одноименной АЭС, где во время эксперимента произошел взрыв реактора с последующим пожаром и выбросом радиации.

Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис, Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джесси Бакли и другие.