Картина «Однажды в Голливуде» получила три «Золотых глобуса»

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» получил три награды на состоявшейся в Беверли-Хиллз церемонии вручения кинонаград «Золотой глобус». Ее присуждают по итогам голосования аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.

Фильм признан лучшим в номинации «комедия/мюзикл». А сам Тарантино получил премию в номинации «Лучший сценарий».

Кроме того, снявшийся в картине Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.

Действие фильма «Однажды в Голливуде» разворачивается в 1969 году, а в центре внимания оказываются несколько сюжетных линий: одна посвящена бывшей звезде вестернов и его дублеру, а вторая - реальной истории секты Чарльза Мэнсона.

Помимо Брэда Питта в ленте снялись такие звезды как Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Эмиль Хирш.