Лобода посвятила Линдеманну новогоднюю песню на немецком

Светлана Лобода исполнила отрывок из детской песни «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке и посвятила ее солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

«С днем рождения, мой Тилль Линдеманн. Специально для тебя», - написала певица на своей странице в Instagram.

Подписчики Лободы не оставили без внимания тот факт, что в обращении к лидеру Rammstein она назвала его «своим».

Слухи о романе певицы и немецкого музыканта появляются в СМИ уже на протяжении нескольких лет, но никто из них официальных комментариев на этот счет не дает.

Однако, в Сети неоднократно появляются их совместные фотографии.

Не так давно Лобода стала героиней клипа на песню Frau & Mann группы Lindemann, основанной Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.