«Король скорости»: в Японии рассказали, почему МиГ-25 до сих пор на высоте

Военный истребитель МиГ-25 до сих пор остается лидером среди скоростных самолетов подобного типа во всем мире, говорит японский военный аналитик Мори Кэнтаро.

Он уточняет, что в 1962 году МиГ-25 был поставлен мировой рекорд - на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров средняя скорость составляла 2981,5 км.

На данный момент ни одно воздушное судно подобного типа так и не смогло побить этот рекорд.

Также отмечается, что создателям МиГ-25 удалось решить проблему чрезвычайно высоких температур при наборе скорости.

«Для него были созданы специальные стальные сплавы, которые, обладали огромной устойчивостью к температурам и прочностью», - говорится на портале ИноСМИ.

Помимо этого, советский истребитель поставил рекорд по скороподъемности - «на максимальной тяге высоты 35000 метров самолет достиг за 4 минуты 11 секунд».