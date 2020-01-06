Три новых полигона появится у ВДВ в 2020 году

В Воздушно-десантных войсках организована и наращивается работа по развитию и совершенствованию учебно-материальной базы, которая ведется непрерывно.

За прошедший год в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск введено в эксплуатацию более 230 зданий и сооружений различного назначения, в том числе уникальный и единственный в своем роде полигон Раевский под Новороссийском для подготовки подразделений дислоцированного там десантно-штурмового (горного) соединения, который состоит из уникальной учебно-материальной базы, а также административно-казарменных, парковых и складской зон, которые позволяют одновременно разместить до 850 военнослужащих.

«Для увеличения интенсивности мероприятий боевой подготовки войск в 2020 году спланировано создание трех новых полигонов: Синяя осока для Ивановского воздушно-десантного соединения, Коломенский для Тульского воздушно-десантного соединения и Головеньки в Московской области для соединения специального назначения», - рассказали в Минобороны.

Предусмотрено увеличение количества учебных объектов на полигоне 242 учебного центра подготовки специалистов Воздушно-десантных войск

в поселке Светлый Омской области.

Указанные мероприятия существенно повысят возможности учебно-материальной базы по проведению тактических учений и подготовке младших специалистов.