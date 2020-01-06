Трамп пригрозил Ираку «очень значительными санкциями»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести «очень значительные санкции» против Ирака, если действия Багдада покажутся Вашингтону «неприемлемые» или «враждебными».

Таким образом американский лидер прокомментировал решение парламента Ирака о выводе иностранных военных из страны, передает CNBC. Трамп подчеркнул, что санкции будут введены, если вывод войск будет проходить в недружелюбной обстановке.

«По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным», - заявил президент США.

Он также отметил, что вопрос о выводе американского контингента будет обсуждаться только после того, как Багдад заплатит за построенную на территории Ирака «очень дорогую авиабазу».

«Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это», - сказал президент.

Парламент Ирака принял решение о выводе вооруженного контингента США с территории страны. Голосование состоялось по инициативе премьер-министра страны Адиля Абду-Махди после убийства генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.