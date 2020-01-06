Квентин Тарантино получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий»
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино получил американскую кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Однажды в... Голливуде».
Трансляцию 77-й церемонии вручения награды в городе Беверли-Хиллз ведет телекомпания NBC.
Южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
«Наследники» Марка Майлода завоевали премию как лучший драматический телесериал, а мультфильм «Потерянное звено» Криса Батлера получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм».
Награды за роли в сериалах получили Рассел Кроу («Самый громкий голос»), Брайан Кокс («Наследники»), Рами Юссеф («Рами»), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»).
Комедийный сериал «Дрянь» завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучший комедийный сериал».
Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.