В Приморье достали из-подо льда все 29 автомобилей любителей зимней рыбалки

Все 29 автомобилей рыбаков, которые провалились под лед в 57 метрах от берега в бухте Воевода на острове Русский во Владивостоке, успешно достали на поверхность.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, последние остававшиеся подо льдом автомобили извлекали уже не спасатели, а сотрудники частных фирм, к которым обратились за помощью попавшие в беду владельцы машин. Рыбаки отказались от помощи работников ведомства, которые принимали участие в спасательной операции до этого.

«Поскольку угрозы жизни и здоровью граждан уже не было, а также не было целесообразности нахождения спасателей в этом районе, они к этому времени вернулись в место постоянной дислокации», - цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Последними извлекали автомобили, которые находились дальше всего от берега, провалившись на глубину около двух метров. Как отметили в МЧС, в обязанности спасателей не входит извлечение провалившихся под лед автомобилей, однако сотрудники ведомства не могли проигнорировать случившееся и отказать в помощи водителям.