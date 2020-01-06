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Мадуро поддержал назначение противника Гуайдо спикером парламента Венесуэлы

Валентина Пескова
05:08 06.01.2020
Противник лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи.
Мадуро поддержал назначение противника Гуайдо спикером парламента Венесуэлы
© Фото: Marcos Salgado globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового руководства парламента во главе с депутатом Луисом Паррой.

«Национальная ассамблея провела заседание в соответствии с конституцией в здании парламента. Было выбрано новое руководство, состоящее из оппозиции, во главе с депутатом Луисом Паррой», - заявил Мадуро на пресс-конференции в эфире телеканала TeleSur.

По мнению Мадуро, «депутаты от оппозиции восстали» против прошлого руководства парламента и экс-спикера Хуана Гуайдо.

Парра, являющийся политическим оппонентом Гуайдо, ранее сам объявил себя главой Национальной ассамблеи, однако часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума.

Хуан Гуайдо, который в воскресенье, 5 января, был снят с должности руководителя парламента Венесуэлы, пытался перелезть через забор Национальной ассамблеи, чтобы попасть на голосование по новому кандидату. Оппозиционного лидера сняли с ограждения сотрудники полиции.

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