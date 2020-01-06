Православные готовятся к Рождественскому сочельнику

Рождественский сочельник отмечают 6 января в канун Рождества Христова православные христиане.

Название этого дня происходит от слова «сочиво». Это особое постное блюдо из зерен пшеницы, которые смешиваются с соком или медом. Кроме сочива верующие ничего не едят в этот день до появления на небе первой звезды - символа Вифлеемской звезды.

Рождественским сочельником завершается предшествующий Рождеству Христову сорокадневный Рождественский пост, который также называют Филипповым постом. Он начался 28 ноября 2019 года. Разговение христиан после поста проходит уже на праздник Рождества Христова 7 января.

Вечером Сочельника по традиции просят прощения у людей, которых могли обидеть в ушедшем году. Считается, что в этот день нельзя носить темную одежду, а в доме принято зажигать как можно больше свечей.

Вечером верующие выходят колядовать - ходить по домам, петь хозяевам песни и получать за это угощение.

На праздник Рождества Христова Литургия в храмах совершается ночью с 6 на 7 января и соединяется с Всенощным богослужением. Завершается богослужение пением тропаря Рождества.