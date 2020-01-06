Волшебство Заполярья: небо над Мурманском озарило северное сияние

Жителям Мурманска этой зимой посчастливилось увидеть привычное для этого региона захватывающее природное явление, которое выглядело еще более фантастически благодаря вспышкам сгорающего в эти минуты в атмосфере метеорита.

На кадрах, снятых в минувшую субботу, видно, как небо переливается над столицей Заполярья малахитовыми оттенками в бурлящем потоке. Одновременно с этим его озаряют пролетающие огненные осколки небесного тела.

Северным сиянием, которое по-научному называют Aurora Borealis, называют свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Говоря проще - это безумно красивое зрелище.