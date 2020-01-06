Выборы президента в Хорватии выиграл оппозиционер Миланович

В кресло президента Хорватии на ближайшие пять лет сядет представитель оппозиционной Социал-демократической партии (СДП), экс-премьер министр страны Зоран Миланович.

По итогам двух туров он стал победителем на президентских выборах, обойдя по количеству отданных за него голосов действующего президента страны Колинду Грабар-Китарович.

После обработки 99,54% бюллетеней у Зорана Милановича оказалось 52,70% голосов избирателей, а у Грабар-Китарович - 47,30%. А вот хорватская диаспора за рубежом почти единогласно отдала свои голоса нынешней главе государства, которую поддерживает правящая правоцентристская партия «Хорватское демократическое содружество» (ХДС).

Полученные данные, отметили в Госизбиркоме Хорватии, пока не окончательные. Точные цифры будут известны позже, когда появится информация с участков, расположенных за рубежом.