В ООН призвали страны не вмешиваться в конфликт в Ливии

Иностранные государства должны прекратить вмешиваться в конфликт в Ливии. Об этом заявил специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных наций по Ливии Гасан Саламе.

«В стране не нужно больше военных или больше оружия. Уходите оттуда и оставайтесь вне этого конфликта», - цитирует ТАСС Гасана Саламе.

Ранее стало известно, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара взяла под контроль крупнейший ливийский город Сирт, расположенный на побережье Средиземного моря. Он является родным для бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил законопроект об отправке турецких военных в Ливию после того, как Правительство национального согласия запросило помощь на фоне наступления войск Хафтара на ливийскую столицу Триполи.