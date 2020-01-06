Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

В ночь на 7 января православные христиане отмечают Рождество. В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя праздничную литургию проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В своем приветственном слове Патриарх сказал, что через Рождество Христа «миру воссиял свет разума».

В опубликованном на официальном сайте РПЦ обращении Патриарх Кирилл призвал православных помнить, что Господь родился, был распят и воскрес ради них и «в наших силах соделать свою душу вместилищем Божиим».