Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
На патриаршую службу в главный храм России по случаю праздника Рождества Христова пришли несколько тысяч верующих.
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В ночь на 7 января православные христиане отмечают Рождество. В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя праздничную литургию проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В своем приветственном слове Патриарх сказал, что через Рождество Христа «миру воссиял свет разума».
В опубликованном на официальном сайте РПЦ обращении Патриарх Кирилл призвал православных помнить, что Господь родился, был распят и воскрес ради них и «в наших силах соделать свою душу вместилищем Божиим».