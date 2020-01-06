Меркель, Джонсон и Макрон призвали Иран к сдержанности после убийства Сулеймани

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделали совместное заявление по ситуации вокруг Ирана.

В документе, опубликованном в Twitter официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, отмечается, что страны обеспокоены «негативной ролью» Тегерана, в частности, Корпуса стражей исламской революции и подразделения «Аль-Кудс».

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран отказаться от силовых акций и мер, противоречащих ядерной сделке, после гибели генерала Касема Сулеймани. Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» был убит в ночь на 3 января в результате спецоперации, ответственность за подготовку и проведения которой взял на себя Пентагон.

«Мы призываем всех вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность и осознавать ответственность», - заявили они.

Кроме того, лидеры трех стран призвали власти Ирака обеспечить поддержку антитеррористической коалиции во главе с США, в том числе для продолжения борьбы с боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ.

«Сохранение коалиции имеет важное значение», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, в воскресенье, 5 января, иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.