Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* выполнит требования иракских властей и выведет свои войска с территории Ирака. Это следует из письма, которое передал штаб коалиции иракским военным, сообщает Reuters.

«Мы уважаем ваше суверенное решение, требующее от нас вывести войска. Силы коалиции предпримут все меры, чтобы не предпринимать много шума, поэтому вывод будет происходить в ночные часы», - указано в документе.

Как ожидается, силы коалиции должны быть передислоцированы «в течение ближайших дней и недель».

В послании также сообщается, что силы международной коалиции будут перемещены по просьбе правительства и парламента Ирака в рамках подготовки к следующему шагу.

Парламент Ирака после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого погиб видный иранский военачальник Касем Сулеймани, принял решение о выводе иностранных войск из страны. Удар не был согласован с иракскими военными.

ИГИЛ* - международная террористическая организация, запрещена в РФ