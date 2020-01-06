Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани

Демократы Конгресса США призвали Трампа рассекретить обоснование проведения операции, в ходе которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Лидер демократов в сенате Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес направили американскому лидеру письмо, где просят его предоставить данные об операции и обнародовать эту информацию.

«Мы пишем вам с просьбой и призываем вас незамедлительно полностью рассекретить уведомление о военных полномочиях от 4 января 2020 года, которое вы направили в конгресс после военной операции США против командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани», - говорится в тексте письма, опубликованном в Twitter.

© SenSchumer, Twitter

Демократы в Конгрессе обвинили президента в том, что он отдал приказ о ликвидации Сулеймани без формального одобрения законодателей. Палата представителей решила ограничить военные полномочия президента и проголосовала о выводе американских военных с территории Ирана.

США в ночь на 3 января провели операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которые в результате авиаудара погибли.

В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Мировое сообщество выступило с осуждением данного поступка и выразило обеспокоенность возможным обострением ситуации в ближневосточном регионе.