Турцию и Грецию засыпало снегом

Пропавшая московская зима найдена в Турции и Греции, которые накануне засыпало снегом. Необычный холод и обильные снегопады на Балканы и в Турцию принес циклон над Эгейским морем. 40 сантиметров снега выпало на Балканском полуострове, в Турции – в два раза больше. В регионе зафиксированы аномально низкие температуры – на 6-12 градусов ниже нормы для января.

© cankayabelediye, Twitter

В Греции снег идет с субботы, в ближайшие два дня ожидается выпадение такого же количества осадков, сообщает портал Best of Greece. В районе Крита скорость ветра достигает 10 метров в секунду, ожидаются волны до десяти метров в высоту.

В Турции сейчас тоже сильный ветер и семь градусов выше нуля.

© cankayabelediye, Twitter

Severe Weather Europe передает о постепенном перемещении непогоды в сторону Ближнего Востока.