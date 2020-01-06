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Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года

Ирина Егорова
21:31 06.01.2020
В рейтинг вошли книги как зарубежных авторов, так и российских.
Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года
© Фото: pixabay.com

Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года.

По версии издательской группы «Эксмо-АСТ» самой продаваемой книгой прошедшего года стала романтическая мелодрама «В метре друг от друга». Ее тираж составил более 100 тысяч экземпляров. Это история любви «на расстоянии», где главные герои не могут прикоснуться друг к другу из-за смертельной болезни девушки. По мотивам книги был снят фильм, который вышел в прокат весной 2019 года.

Согласно данным издательской группы «Азбука-Аттикус», наиболее продаваемым стал детектив «Нож» норвежского писателя Ю Несбе, тираж которого составил более 69 тысяч экземпляров. Книга рассказывает о раскрытии жестокого убийства, где детектив Харри Холе возглавляет не расследование, а список подозреваемых.

Второе место в рейтинге самых продаваемых книг в 2019 году занял детективный роман «Смертельная белизна» Джоан Роулинга. Тираж книги составил более 63 тысячи экземпляров.

В топ продаж вошли книги не только зарубежных авторов, но и российских. 88 тысяч книг Дины Рубиной «Белые лошади» были проданы в 2019 году. Евгений Водолазкин с новым романом «Брисбен» также попал в список наиболее продаваемых, сообщается в пресс-релизе на портале Культуромания

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