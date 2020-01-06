В WhatsApp появился «новогодний вирус»

Популярный мессенджер WhatsApp атаковал новый вирус, который прозвали «новогодним». Злоумышленники похищают данные пользователей по простой схеме, которая оказалась довольно эффективной в период праздников, так как в это время люди склонны быть невнимательными и более падки на различные поздравления.

Под «новогодним вирусом» имеют ввиду сообщения, которые замаскированы под приветствие или поздравление с праздниками при прочтении которого, открываются ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами. С помощью этих ссылок мошенники похищают персональную информацию пользователя, которая хранится на компьютере или смартфоне.

Разработчики популярного мессенджера советуют не переходить по ссылкам и блокировать неизвестных отправителей, сообщает портал gizchina.com.