Канделаки прокомментировала трансляцию финала МЧМ-2011, запутавшую зрителей

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на критику в адрес телеканала, который в день финала молодежного чемпионата мира по хоккею показал матч девятилетней давности. Запутавшиеся зрители стали поздравлять молодежную сборную с победой, а на самом деле команда заняла второе место, уступив Канаде.

Тина Канделаки процитировала одного из критиков, назвав повтора матча моделью принятия решений на основе манипуляции и подмены».

«По-моему, "манипуляция" - это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта. Прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», - ответила продюсер.

Таким образом Канделаки ответила тем, кто предъявлял «Матч ТВ» претензии за показ записи прошедшего девять лет назад финала. При этом в программе телеканала было указано, что одновременно с финалом МЧМ-2020, который показывал Первый канал, пройдет трансляция именно матча 2011 года.

Матч Россия-Канада, который состоялся 5 января 2020 года завершился со счетом 4:3. Подопечные Валерия Брагина взяли серебро на Молодежном чемпионате мира по хоккею.