Названы самые востребованные профессии нового десятилетия

Вызовы нового десятилетия, внедрение новых технологий и технологическая революция приведут к появлению новых профессий, а также к необходимости работников развивать свои навыки. Наступление нового этапа потребует от работников постоянной учебы и повышения своей квалификации и навыков из-за растущей конкуренции на рынке.

«Залог успеха абсолютно точно заключается в том, чтобы человек учился в течение всей трудовой жизни. Конкурентоспособность на рынке труда зависит от того, насколько работник расширяет свою компетенцию, следит за теми изменениями, которые происходят в его профессии, и обучается новому», - отмечают специалисты ВНИИ труда.

Появятся новые вакансии, например, «специалист по промышленной робототехнике», «оператор 3D-принтера» и «оператор беспилотных летательных аппаратов», «специалист по интеграции облачных приложений» и «специалист по работе с большими данными». С развитием цифровизации практически все профессии обновятся, но навык работы в среде «цифры» останется высоким, передает RT.

Некоторые отрасли, такие как магазины и транспорт, отойдут на второй план из-за внедрения роботов и автоматизированных систем.

«Нужны будут программисты, люди, которые будут поддерживать актуально техническое состояние всех систем», - отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Он добавил, что врачи и специалисты по созданию новых продуктов, например, промышленные дизайнеры и специалисты по маркетингу, будут востребованы в новом десятилетии.