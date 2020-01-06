Лобовое столкновение: 9 человек в больнице после ДТП в Башкирии

В Башкирии в аварии на трассе Кропачево - Месягутово - Ачит пострадали девять человек, в том числе четверо детей. Автомобили Hyundai Accent и Peugeot 301 столкнулись лоб в лоб и улетели в кювет.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, пассажиры Hyundai оказались заблокированы в искореженной машине, и их пришлось доставать спасателям.

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За рулем Peugeot находился 41-летний житель Челябинской области, водитель Hyundai - 40-летний житель Салавата. Кто из них оказался виновным в аварии разбираются сотрудники полиции, находящиеся на месте происшествия.

Все пострадавшие с ушибами доставлены в Месягутовскую ЦРБ.