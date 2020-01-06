Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт. Как рассказал представитель ЛНА бригадный генерал Халед аль-Махджуб, войска заняли авиабазу Кардабия и порт Сирта.

«Ливийская национальная армия вошла в сердце Сирта и готова реагировать на любые события внутри города», - сказал аль-Махджуб Sky News Arabia.

По данным источника, также армия Хафтара взяла под контроль военную базу батальона ас-Саади.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 12 декабря объявил о том, что его силы приступают к «решающей битве за столицу» Ливии - Триполи. Лояльные ПНС Фаиза Сараджа вооруженные группировки были приведены в состояние повышенной готовности, а само Правительство национального согласия попросило о военной помощи Анкару.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ответив согласием на просьбу ПНС, отправил войска в Ливию и отметил, что турецкий контингент будет заниматься координацией действий ливийских сил, противостоящих войскам фельдмаршала Халифы Хафтара.