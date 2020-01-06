СМИ: армия Хафтара вошла в город Сирт

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара вошла в город Сирт. Морской десант захватил и взял под контроль порт города, а также отряды Халифы Хафтара завладели военной базой ас-Саади, некоторыми городскими районами и сейчас направляются в центр города, передает РИА Новости слова собственного источника.

В 2011 году ливийский лидер Муаммара Каддафи был убит в окрестностях Сирта повстанцами. После чего в Ливии началась гражданская война и государство перестало функционировать как единое.

Сейчас в Ливии царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.