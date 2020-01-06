Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом»

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, а также пригрозил «вторым Вьетнамом».

«Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со "вторым Вьетнамом"», — цитирует его Al-Alam.

Политик, выступая на церемонии прощания с генералом Сулеймани, отметил, что он был «ключевым элементом» ирано-российского альянса.

Сулеймани был убит во время ракетного авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада в пятницу, 3 января. Погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис. Как отметили в Вашингтоне, убитые якобы были причастны к организации нападений на дипмиссию в Багдаде.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть генерала и пообещал подготовить «достойный ответ» на убийство Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране.

В российском МИДе расценили убийство генерала Сулеймани, как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности в регионе.

МИД Ирака назвал американскую операцию нарушением суверенитета страны, власти страны приняли решение о выводе американского контингента с территории страны.