Трамп: у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Сообщение об этом он опубликовал на своей странице в Twitter.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» - написал Трамп.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в ночь со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате него был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал дать жесткий ответ американцам и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках СВПД по ядерной программе.

СВПД был подписан весной 2015 года представителями России, Ирана, Китая, США, Британии, Франции и Германии. В документ включен набор мер и обязательств Ирана по обеспечению исключительно мирного характера своей ядерной программы, в ответ на которые должны были быть последовательно отменены санкции ООН и односторонние запретительные меры западных государств.

Однако уже в 2017 году Соединенные Штаты вышли из соглашения и ввели санкции против Тегерана, которые сейчас исполняют практически все западные компании, поскольку страны Евросоюза, вопреки собственным заявлениям, не смогли создать эффективных механизмов для нейтрализации односторонних американских запретительных мер.