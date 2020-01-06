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В Иране тысячи человек пришли на церемонию прощания с Сулеймани: видео

Ирина Егорова
18:33 06.01.2020
Похороны Сулеймани, который погиб в результате удара армии США, намечены на 7 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Иране проходит церемония прощания с убитым в Ираке командующим элитного подразделения иранской армии генералом Касемом Сулеймани. Десятки тысяч человек вышли на улицы Ахваза, чтобы почтить память погибшего главнокомандующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

На видео попали кадры людей в траурных одеждах, с флагами и плакатами, пришедших попрощаться с военным. После церемонии прощания генерала похоронят на кладбище в его родном городе Керман.

Сулеймани был убит во время ракетного авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада в пятницу, 3 января. Ответственность за ее проведение взял на себя Пентагон. Погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после случившегося пообещал отомстить США за смерть генерала.

В российском МИДе расценили убийство генерала Сулеймани, как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности в регионе. 

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