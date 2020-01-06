Под Тюменью задержали водителя попавшего в ДТП автобуса

По факту столкновения автобуса и грузового автомобиля в Тюменской области возбудили уголовное дело. Водителя автобуса задержали.

«Водитель 1985 года рождения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», - рассказали в полиции.

Автоинспекторы в автобусе обнаружили неисправность тахографа, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД России. Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил его пользования, у него была лицензия на осуществление международных перевозок и полис ОСАГО. Автобус прошел техосмотр и оснащен ремнями безопасности.

В аварии погибли два человека, девять пострадали. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

ДТП произошло на 266-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Автобус, который следовал из Таджикистана в Сургут, столкнулся с грузовиком ISUZU. В момент аварии в автобусе находились от 30 до 35 пассажиров. По предварительной информации, водитель автобуса не предоставил преимущество грузовому автомобилю при развороте.