«Пример настоящего врача, человека, гражданина»: Беглов о скончавшемся от рака хирурге-онкологе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семье и близким хирурга-онколога Андрея Павленко, который скончался от рака желудка 5 января 2020 года. Беглов назвал его примером настоящего врача, человека и гражданина.

«Сильный, мужественный человек, он до последних дней посвятил себя благородной профессии. Борясь с тяжелым недугом, он находил силы на своем личном опыте анализировать течение болезни и давать рекомендации коллегами и всему обществу как сделать более совершенной и эффективной систему оказания помощи онкологическим больным», - приводит слова губернатора его пресс-служба.

Соболезнования в связи с кончиной Павленко выразили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который был знаком с Павленко, а также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.



Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова узнал о раке желудка весной 2018 года. Болезнь была обнаружена лишь на третьей стадии. Но после этого он продолжил оперировать и консультировать пациентов. Врач также публично рассказывал о всех этапах своей болезни в своем блоге «Жизнь человека». В прощальном видео, опубликованном на Facebook, он призывал всех больных не сдаваться.

Около 300 человек пришло в Спасо-Преображенский собор проститься с известным врачом. Его похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге.