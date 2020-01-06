Синоптик рассказал о погоде в рождественскую ночь

В Москве в рождественскую ночь выпадет около 1-2 миллиметров осадков, и 7 января в течение светлого времени суток тоже ожидаются небольшие заряды снега, общей интенсивностью не более 2-3 миллиметров. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температурный фон достаточно комфортный. В ночные часы -2… -5 градусов в столице. -1…-6 ожидается по области. Днем 0… -2 градуса в Москве, по области 0…-5 градусов. Втер юго-западный 2-4 метра в секунду», - сообщил он.

По словам синоптика, снежный покров увеличится до 3 миллиметров, это в 10 раз меньше, чем положено по климатической норме.

Специалисты назвали главные приметы, по которым наши предки предсказывали погоду и урожайность.