Три правила успешного выхода на работу после новогодних праздников

Перед возвращением на работу психолог Александр Кичаев посоветовал подготовить «и дух и тело». Необходимо пересмотреть свои установки и настроить себя на нужный лад. Например, можно вспомнить такие поговорки как, «кто не работает, тот не ест», «делу время потехе час» и другие.

«Желательно вспомнить какие-то поговорки, крылатые выражения, чтобы дать себе такую установку в виде внутреннего слогана, девиза», - рассказал «360» специалист.

Что касается «тела», то стоит пересмотреть свой рацион питания – отказаться от тяжелой пищи, майонезных салатов, алкоголя. И стараться соблюдать диету до 9 января, включая в рацион овощи, продукты с большим содержанием клетчатки, отмечает диетолог Наталья Герасимова. Она также посоветовала устроить разгрузочный день без мяса и рыбы, и пить больше воды.

Третье правило, которое поможет с легкостью вернуться на работу 9 января – это соблюдение режима сна и активное времяпрепровождение. В выходные дни, когда появляется больше свободного времени, диетолог посоветовала расставить приоритеты в сторону спорта.

«Если вы не занимаетесь спортом, то можно просто гулять и нахаживать примерно 10-12 тысяч шагов», - сказала она.

Режим сна нужно постепенно перестраивать под рабочий график – стараться вставать не в 11.00, а, например, в 9.00, чтобы выход на работу после новогодних праздников не был стрессом для организма, считает эксперт.