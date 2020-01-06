МИД РФ: сохранение ядерной сделки с Ираном должно оставаться в приоритете

Участники СВПД должны прилагать все усилия должны для того, чтобы сохранить соглашения и его устойчивой реализации. Об этом сказано в комментарии на сайте МИД России в связи с объявлением Ирана об очередном этапе приостановки обязательств в рамках ядерной сделки.

В нем говорится, что принятые Ираном 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, которые вытекают из СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, являются следствием накопившихся внутри договоренностей противоречий, над преодолением которых всем государствам-участницам нужно продолжать усиленно работать.

«Исходим из того, что сохранение всеобъемлющих договоренностей и обеспечение их устойчивой реализации должно оставаться приоритетной задачей для всех партнеров», - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В МИД также призвали все вовлеченные стороны руководствоваться именно указанными соображениями, не создавать неопределенности и напряженности в отношении перспектив СВПД, который остается глобальным достоянием.