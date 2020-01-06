Вучич поздравил Путина с Рождеством и пригласил приехать в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина и всех православных россиян с Рождеством.

«Вас и всех православных христиан в России сердечно поздравляем со светлым праздником Рождества Христова, искренне желаю провести его в добром здоровье, мире и счастье», - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте сербского президента.

Вучич также пригласил российского лидера посетить Сербию. Он отметил, что прошлогодний визит вспоминается с радостью, и выразил надежду на то, что и в этом году Владимир Путин «окажет честь» сербскому народу.

Сербский лидер также направил поздравительные послания премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Всех православных ранее поздравил Патриарх Кирилл, и в канун светлого праздника посоветовал людям задуматься, не делают ли они зло другим людям, не ставят ли они на первое место собственное благополучие или комфорт.