Врач назвал болезни, с которыми нельзя ходить в баню

Баня и парная с высокой температурой противопоказаны людям с гипертонией и с сердечно-сосудистыми патологиями. Об этом рассказал главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, посещение бани также противопоказано людям, которые страдают гепатитом, эпилепсией и анемией. Также воздержаться от похода в баню рекомендуется при обострении кожных заболеваний.

Также Тяжельников отметил, что посещение бани в нетрезвом виде является опасным. Алкоголь расширяет стенки сосудов, такой же эффект происходит и при воздействии высоких температур. Если стенки сосудов слабые, то они могут лопнуть. Этот сценарий еще более вероятен, если у человека наблюдается атеросклероз, гипертония и варикоз. Если же пострадает сосуд в мозге, то тогда поход в баню или сауну обернется инсультом.

Еще одной опасностью является риск возникновения аритмии при сочетании высоких температур и спиртных напитков. Аритмия может стать причиной инфаркта, сообщает АГН «Москва».